Un réglement de comptes à Nazareth s’est soldé par la mort du petit Faress, deux ans et demi. La cible des assassins était son père.

Ce dernier venait de ramener ses deux enfants de la maternelle lorsque les tireurs ont ouvert le feu sur sa voiture. Il a été tué et son fils touché. A l’hôpital anglais de Nazareth, les médecins se sont battus pour sauver la vie du petit garçon, mais en vain. Faress et son père ont été tués sous les yeux de son petit frère, âgé d’un an.

Deux suspects ont été arrêtés ce soir (mardi). Les assassins appartenaient à une famille avec laquelle celle du père de Faress était en conflit. Il s’agissait d’une vengeance après l’assassinat de l’un des leurs la semaine dernière par la famille de Faress.

Le chef de la police, Kobi Shabtaï, s’est rendu à Nazareth. Il a déclaré: »Un terrible événement vient de se produire. Dans le cadre d’une querelle entre des hors-la-loi, la vie d’un enfant innocent a été enlevée. Nous estimons qu’il s’agit aussi du résultat de la pression policière qui produit des effets sur le terrain. Nous continuerons à attaquer les criminels. Nous avons remarqué que lorsque les chefs des organisations sont envoyés en prison, il reste toujours des familles pour continuer les activités sur le terrain. A notre grand regret, cela entraine des victimes, dont des enfants innocents. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous occuper de cela et faire échouer ces projets. Nous avons encore beaucoup de travail ».

En 2022, 105 personnes ont été tuées dans le secteur arabe et seuls 25 cas ont été élucidés. Comme aujourd’hui, dans plusieurs cas cette année, les criminels n’ont pas hésité à éliminer leurs adversaires – ou essayer de le faire – y compris quand des membres de leur famille qui n’étaient pas liés à leurs affaires, les accompagnaient.