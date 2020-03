Après le Forum « Bo’harim BaHaïm », la famille Hadjadj et Elhaï Ben Ishaï, deux autres familles durement touchées par le terrorisme expriment leur écoeurement face à l’attitude de l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon.

Nathan Meïr, l’époux de Daphna Meïr hy »d assassinée devant sa maison et sous les yeux de ses enfants à Otniel en janvier 2016, s’en est pris au député Bleu-Blanc pour avoir tourné casaque et approuvé sams scrupules le soutien de la Liste arabe unifiée.

Sur sa page Facebook il a écrit: « Jusqu’à présent, je ne me suis jamais exprimé sur le plan politique. Mais aujourd’hui, je ne peux plus me retenir. Un feu me dévore de l’intérieur. Moshé (Boguy) Yaalon, c’est lorsque vous étiez ministre de l’Intérieur qu’un terroriste a fait intrusion chez moi et a assassiné ma femme. Et maintenant, vous sollicitez un nouveau mandat en demandant le soutien de ceux qui encouragent et soutiennent le terroriste et de ceux qui font le ‘V’ de victoire vers nous, les victimes du terrorisme??! J’ai honte pour vous et du fait que vous soyez venu chez moi pour nous consoler. J’ai honte pour mes enfants qu’ils aient de tels responsables politiques! »

Un autre mari endeuillé, Guy Yehezkel a lui-aussi publié un texte virulent sous forme de poème envers Moshé Yaalon et tous ceux qui sont prêts à s’allier avec la clique des députés arabes. Son épouse. Kim Yehezkel-Levengrund avait été assassinée en octobre 2018 sur son lieu de travail, dans la zone industrielle de Barkan (Samarie).

Dans ce poème, Guy explique qu’il aura du mal à expliquer à son fils que « des membres de son peuple » (reprenant une expression du président Rivlin) ont choisi de s’allier avec des gens qui soutiennent les assassins de sa maman. Il demande aussi pardon à son épouse pour « la honte qui est en train de se produire » et estime qu’on l’assassine une seconde fois. Guy dit être en plein cauchemar dans lequel il voit des généraux franchir toutes les lignes rouges et faire équipe avec des assassins.

Par ailleurs plusieurs membres du parti Telem créé par Moshé Yaalon ont annoncé quitter la formation suite à la trahison des électeurs et des principes sur lesquels l’ancien ministre de la Défense avait fondé ce parti.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90