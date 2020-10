L’hospitalisation en Israël de l’un des plus hauts responsables de l’OLP a provoqué de nombreuses réactions dans un sens comme dans l’autre. Saeb Erekat est depuis trente ans l’un des plus grands détracteurs de l’Etat d’Israël, il est très actif pour le Bds et la délégitimation de l’Etat d’Israël, justifie les attentat, glorifie les terroristes et avait notamment écrit une lettre de soutien à l’assassin de l’ancien ministre Re’havam Zeevi h »yd.

Deux rabbins se sont brièvement exprimés sur cette question qui touchent aux questions humanitaires et morales, mais qui provoquent aussi des réactions justifiées chez les familles de victimes du terrorisme.

Le rav Eliyahou Ben-Dahan (ancien vice-ministre de la Défense: « Saeb Erekat est un ennemi de l’Etat d’Israël et il le combat. Il aurait dû être soigné dans un hôpital dans le monde arabe, mais pas en Israël ».

Le rav Eliezer-Sim’ha Weiss, membre du Grand rabbinat d’Israël : « Il faut soigner Saeb Erekat. Chaque individu est créé à l’image de Dieu et j’espère que les médecins le sauveront. Cela amènera la paix et l’inverse aurait amené plus de haine. Je suis certain que c’est l’avis de tous mes collègues du Grand rabbinat… ».

Parmi les très nombreuses réactions dans la population et la classe politique, on ne peut qu’admettre que les deux avis sont défendables : d’un côté la colère légitime contre des attitudes humanitaires sans réciprocité et envers des personnes qui soutiennent les terroristes et souhaitent notre disparition, et de l’autre, la mission d’Israël d’être une « lumière pour les nations » ainsi que la mise en évidence la différence abyssale de sens moral entre l’Etat juif et les organisations terroristes.

Photo Abir Sultan / Flash 90