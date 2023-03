LeumiTech, la branche dédiée à la hi-tech de la banque israélienne Leumi, a aidé à sortir près d’un milliard de dollars appartenant à des start-up israéliennes, de la Silicon Valley Bank, pendant les jours qui ont précédé sa faillite. Elle a ainsi permis à plusieurs entrepreneurs israéliens de préserver leurs fonds et de réduire l’impact de la faillite de la SVB.

Par ailleurs, la banque a annoncé qu’elle allait augmenter le cadre de son financement des start-up et son soutien aux entreprises de haute technologie dont les lignes de crédit et les liquidités ont été bloquées par la faillite de la banque américaine.

La PDG de Leumitech, Timor Arbel Sadras a écrit sur LinkedIn ce samedi : « C’est une période difficile pour notre industrie et nos amis de SVB. Suite aux événements récents, les équipes d’experts de LeumiTech ont travaillé 24 heures sur 24, en Israël et aux États-Unis, afin d’aider les startups israéliennes et les fonds de capital-risque à transférer rapidement et en toute sécurité leur argent. Nous avons annoncé ce soir que LeumiTech augmentera le cadre de financement global des prêts technologiques, pour soutenir les entreprises en croissance et les startups qui rencontrent des difficultés pour utiliser leurs lignes de crédit suite à la crise SVB. Nous continuerons à faire de notre mieux pour assister et soutenir les entreprises tout au long de cette période, et les aider à avancer en toute sécurité et à poursuivre leur croissance. »

Rappelons que cette crise intervient alors que le monde de la hi-tech en Israël est vent debout contre le gouvernement et sa réforme judiciaire et menace de sortir ses fonds d’Israël.