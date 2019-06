Le total des exportations israéliennes vers la Chine a baissé de 32,8 % depuis le début de l’année 2019 par rapport à la même période l’année dernière, selon un rapport publié mercredi par le Bureau central israélien de la statistique.

Selon les données, entre janvier et mai 2019, les exportations israéliennes vers la Chine ont atteint 2 840 millions de dollars américains, contre 4 220 millions de dollars entre janvier et mai 2018.

En mai dernier, les exportations israéliennes vers la Chine ont atteint 495,9 millions de dollars, contre 570,7 millions de dollars en mai 2018, soit une baisse de 13,1 %.

En revanche, une faible augmentation des importations israéliennes en provenance de Chine a été observée : elles ont atteint 3 600 millions de dollars entre janvier et mai 2019, contre 3 550 millions de dollars entre janvier et mai 2018, soit une augmentation de 1,2 %.

Le total des exportations israéliennes a baissé de 4,9 %. Elles sont passées de 27 390 millions de dollars entre janvier et mai 2018 à 26 050 millions de dollars entre janvier et mai 2019.

Depuis le début de l’année 2019, le total des importations israéliennes a atteint environ 32 milliards de dollars, soit un chiffre pratiquement inchangé par rapport à celui de l’année précédente.

Source French Xinhuanet / Israelvalley