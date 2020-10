Facebook a annoncé avoir achevé l’actualisation de sa politique envers les publications qui propagent la haine et le racisme. Désormais, tous les sites et messages qui nient la Shoah ou falsifient l’Histoire de cette période seront bloqués. Les internautes qui s’intéressent à cette période seront redirigés vers des sources fiables. Dans un communiqué, Facebook a fait savoir : « Il s’agit d’une étape dans nos efforts pour combattre la haine sur notre plateforme, étape rendue nécessaire par la remontée très visible de l’antisémitisme dans le monde et la constatation d’une ignorance inquiétante sur la Shoah chez les jeunes ».

Il s’agit d’un changement de politique de ce média social, car par le passé, son fondateur Mark Zuckerberg avait estimé que ce n’est pas le rôle de Facebook de censurer ses utilisateurs, même sur le négationnisme de la Shoah.

Photo Pixabay