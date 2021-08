Facebook continue à bloquer ou censurer des personnes de droite. La direction israélienne a annoncé avoir bloqué à vie les comptes du Dr. Michaël Ben Ari et de Baroukh Marzel, membres du parti Otzma Yehudit. Dans un communiqué, la société « explique » : « Dans notre effort pour éviter toute violence, nous ne permettons pas à des organisations ou des personnes appelant à la violence ou usant de violence à être présents sur Facebook »!!!

Comme cela a été vu lors de la campagne électorale américaine et en Israël lors de la campagne électorale et après, Facebook et Twitter ne s’attaquent qu’à une catégorie de politiciens…

Photo Amir Lévy / Flash 90