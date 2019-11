Décision incompréhensible de la direction de Facebook: à l’occasion de la journée du « Giving Tuesday » qui aura lieu cette année le 3 décembre, Facebook va sponsoriser une campagne de contribution en faveur de l’Unrwa, l’agence de l’Onu consacrée aux seuls « réfugiés palestiniens ». Chaque don versé au profit de cette institution onusienne sera multiplié par trois par le géant des réseaux sociaux, jusqu’à concurrence de 100.000 dollars.

Cette décision est d’autant plus contestable que l’Unrwa fait l’objet actuellement d’une enquête pour corruption, népotisme, détournements de fonds et passe-droits au sommet de la pyramide, ayant déjà entraîné la démission de son directeur-général le Suisse Pierre Krähenbühl.

Outre ces graves failles révélées par un rapport interne, l’Unrwa, depuis sa création en 1949, a totalement dévoyé les objectifs qui avaient entraîné sa création, notamment le relogement des « réfugiés ». Au contraire, elle perpétue le statut de réfugié de père en fils, avec toutes les conséquences financières et sur le plan du narratif, et les écoles qu’elle gère sont le cadre d’un enseignement de la haine antisémite, d’une glorification du terrorisme antijuif et du négationnisme de la Shoah.

Depuis 2018, les Etats-Unis et Israël ont pratiquement cessé de contribuer à cette institution nocive et superflue, qui brasse deux milliards de dollars par an, sans grande supervision, pour finalement perpétuer le conflit au lieu d’aider à le résoudre.

Après la publication rapport sur la corruption, plusieurs pays européens ont annoncé la suspension de leur aide à l’Unrwa « jusqu’à l’éclaircissement de l’affaire ». Il s’agit de la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande.

Le « Giving Tuesday » est une campagne mondiale qui sollicite chaque année la générosité des gens et mobilise des millions de personnes en faveur d’un engagement social. Il est regrettable que Facebook se prête ainsi à une campagne destinée à redorer les finances d’une telle institution au détriment d’autres causes bien plus justes et nobles.

Sollicitée, la direction de Facebook n’a pas souhaité répondre.

Photo Illustration