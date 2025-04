Au micro de Cathy Choukroun, le Dr Daniel Guggenheim décrypte les tensions et les dynamiques de l’économie israélienne en temps de crise. Entre la flambée de l’euro et de l’or, la poussée inattendue de l’inflation en mars, la réforme des transports publics qui entre en vigueur le 25 avril, et la création d’un nouveau fonds à risque né en pleine guerre à Gaza, l’économiste analyse les signaux contradictoires d’une économie sous pression… mais en mouvement. Une interview essentielle pour comprendre où va l’économie israélienne, et pourquoi.