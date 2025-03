Le général Eyal Zamir va prendre aujourd’hui (mercredi) ses fonctions de Chef d’Etat-major. La cérémonie de passation de pouvoir avec Herzi Halévy sera modeste, ne comprendra aucun des fastes que l’on voit habituellement à cette occasion.

Après avoir reçu les grades de Chef d’Etat-major, Zamir se rendra au Kotel pour une prière avant d’aller à la résidence du Président de l’Etat pour une visite symbolisant l’acceptation de sa nomination par l’échelon politique. La cérémonie de transition entre le Chef d’Etat-major sortant et l’entrant se déroulera à la Kirya à Tel Aviv, en uniformes de guerre et non en uniforme de cérémonie. Elle sera ouverte par la prière »Yizkor » à la mémoire des soldats tombés au combat.

Zamir est le premier Chef d’Etat-major à prendre ses fonctions en pleine guerre, qui plus est une guerre sur 7 fronts.

Le nouveau Chef d’Etat-major va devoir assumer une série de missions fondamentales et toutes urgentes. Parmi elles, la restauration de la confiance du public dans son armée, sérieusement endommagée par les dysfonctionnements du 7 octobre. Cela passera pas le limogeage des officiers qui étaient aux commandes ce samedi noir et par la nomination d’un nouvel état-major.

Dans cette perspective, certains de ces officiers ont déjà annoncé leur intention de quitter l’armée, d’autres sont donnés partants comme le général Eliezer Tolédano qui était le commandant du secteur sud encore quelques mois avant le 7 octobre. Néanmoins, il semblerait que Zamir renouvelle sa confiance à certains des commandants qui étaient déjà aux responsabilités le 7 octobre, à l’instar du commandant de l’armée de l’air, Tomer Bar qui devrait rester à son poste.

Toujours dans l’idée de restaurer la confiance dans Tsahal, il se pourrait que Zamir décide de rouvrir un certain nombre d’enquêtes internes sur les événements du 7 octobre dont les conclusions déjà publiées, ont suscité des critiques importantes notamment de la part des victimes et de leurs proches.

Concernant les défis sécuritaires à proprement parler, Eyal Zamir va apporter une vision nouvelle et plus agressive. La priorité sera, vraisemblablement, donnée à la Bande de Gaza et à l’Iran. Le nouveau Chef d’Etat-major a visité tous les fronts ces dernières semaines: il est allé au Liban, à Gaza et à Jénine. Il s’est entretenu avec les officiers sur place et a constitué sa propre image de la situation. Ainsi, si Israël doit reprendre les combats à Gaza, ils seront menés de manière plus agressive et plus large, différemment des méthodes appliquées par Halévy pendant les 15 derniers mois.