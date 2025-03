Eyal Zamir est désormais le 24e Chef d’Etat-major de Tsahal.

Lors de la cérémonie de sa nomination ce matin, il a déclaré: »Le matin du 7 octobre, Tsahal a échoué dans sa mission. La frontière a été enfoncée. Nos ennemis sont entrés dans nos localités, ont massacré nos nourrissons, nos enfants, nos femmes et nos frères. De ce drame, le peuple d’Israël s’est relevé et a de nouveau prouvé sa force et son unité dans des moments décisifs. Des civils et des combattants ont engagé le combat, sont passés à l’attaque et se sont battus, payant souvent de leur vie. Ils nous ont prouvé que nous sommes frères. Tsahal a obtenu des succès impressionnants sur le champ de bataille. Nous avons vaincu lors des batailles à Gaza et au Liban, attaqué au Yémen et en Iran. L’organisation terroriste meurtrière du Hamas a certes reçu un coup dur, mais n’a pas encore été vaincue. La mission n’est pas encore terminée ».

Zamir a promis de ne jamais oublier les atrocités du 7 octobre : « Le souvenir de nos fils et filles, si beaux et si belles, au cœur pur, fuyant une fête dans un champ non labouré, pourchassés par des bêtes féroces ne nous quittera jamais. Les regards terrifiés des enfants et de leurs parents, égorgés et brûlés – à Nir Oz, Beeri, Kfar Azza, Nahal Oz, Netiv Ha’Assara, Sderot et Ofakim sont gravés dans nos coeurs. Nous n’oublierons jamais les cris implorant à l’aide face à la cruauté satanique et impitoyable des assassins. Nous ne pardonnerons pas et n’oublierons pas. C’est une guerre de survie ! Nous continuerons notre combat pour ramener nos otages et pour la victoire ».

Il a ajouté: »Ma mission, à partir d’aujourd’hui, est claire : diriger Tsahal vers la victoire ; comme il est écrit dans le Livre des Psaumes, « Je poursuivrai mes ennemis et les atteindrai jusqu’à ce qu’ils soient anéantis ». En collaboration avec tous les services de sécurité, nous frapperons avec une force colossale quiconque tentera de porter atteinte à l’État d’Israël et à ses citoyens », a promis le nouveau Chef d’État-major.

Dans la suite de son discours, Zamir a adressé un message aux orthodoxes – appelant à l’égalité dans la conscription: »Dans sa définition initiale, toujours valable aujourd’hui, Tsahal est l’armée du peuple, dont il tire sa force. Tsahal garantit l’existence et l’avenir de l’État d’Israël. Face aux menaces extérieures, nous devons resserrer les rangs. La force de Tsahal réside dans son unité, ses valeurs, sa composition diversifiée et la répartition équitable du fardeau. Par conséquent, nous travaillerons à élargir l’intégration de toutes les populations dans les rangs de toutes les unités de l’armée. La mission de défense de l’État doit être partagée de manière égalitaire. N’oublions pas que le peuple juif est le peuple du Livre, le peuple de la Torah, mais aussi le peuple de l’action. J’appelle tous les segments de la société israélienne à participer à la mitsva de défense de la patrie. C’est une responsabilité qui doit être partagée ».

Le Chef d’État-major a appelé à se préparer à une guerre d’usure sur plusieurs fronts: »Aujourd’hui encore, la question se pose : vivrons-nous éternellement l’épée à la main ? L’État d’Israël fait face à une menace existentielle permanente et fondamentale. Alors que nous sommes entourés d’ennemis cruels, brutaux et meurtriers, qui aspirent à nous détruire, nous devons continuer à renforcer notre mur de fer. À cette fin, nous devons continuer à renforcer Tsahal. Tsahal doit être préparé à divers scénarios, même les plus complexes, y compris une guerre d’usure sur plusieurs fronts, dans laquelle nous nous trouvons depuis le 7 octobre. Le budget de la défense doit augmenter, la structure des forces doit croître rapidement et de manière responsable. Nous ne pouvons pas vivre sur le fil du rasoir et devons maintenir de larges marges de sécurité lorsque l’instant se présentera. L’État d’Israël continuera d’être démocratique et prospère, mais aussi une forteresse dans un environnement hostile. Nous devons œuvrer à l’élimination des menaces existentielles et mortelles dès leur émergence. Nous devons maintenir des niveaux de préparation et de vigilance élevés à tous les échelons et à tout moment. Il est interdit de relâcher la garde ! Cela est vrai pour le soldat comme pour l’état-major ».

Dans la suite de son discours, Zamir a remercié le Premier ministre et le ministre de la Défense pour sa nomination : « Monsieur le Premier ministre Binyamin Netanyahou, Monsieur le ministre de la Défense Israël Katz, je vous remercie pour la confiance que vous m’accordez en me choisissant comme 24e Chef d’État-major. Nous travaillerons en collaboration, avec un seul objectif devant les yeux – renforcer la sécurité de l’État d’Israël et protéger la sécurité de ses citoyens et son avenir ».

Il s’est également adressé aux familles endeuillées et aux familles des otages : « Chères familles endeuillées, nous n’oublierons jamais vos proches, nos frères et sœurs, qui ont combattu avec témérité, un courage suprême et un sacrifice total. J’envoie d’ici mes vœux de rétablissement et de guérison complète à tous les blessés, physiquement et mentalement. Aux familles des otages, je souhaite dire – le visage de vos êtres chers est constamment devant mes yeux, et il en est de même pour les soldats et soldates de Tsahal, à chaque instant. Notre devoir moral est clair – les ramener tous à la maison, par tous les moyens possibles et le plus rapidement possible. Nous ferons tout pour ramener en toute sécurité les habitants du Sud et du Nord chez eux ».

Zamir s’est également adressé au Chef d’État-major sortant, Herzi Halévy : »Pendant quarante ans, vous avez été au sommet, dirigeant des opérations et des batailles. Tsahal s’est rétabli sous votre commandement après l’échec initial et vous l’avez conduit à des succès dans cette campagne difficile. Au nom de Tsahal, je vous remercie pour votre service dévoué et votre contribution à Tsahal et à la sécurité de l’État ».

En conclusion, Zamir s’est tourné vers sa famille, son épouse Orna et ses enfants Ouri, Roni et Itaï : « Je sais comme toujours, que vous êtes avec moi avec un grand amour et un soutien inébranlable dans cette mission commune. À ma chère mère, toi et papa z »l m’avez élevé avec beaucoup d’amour. Je vous aime énormément. En tant que diplômé du lycée militaire, je suis guidé par la devise selon laquelle j’ai été éduqué : « Dans le calme et la sécurité, c’est pourquoi nous marchons discrètement, nos actes parleront ». Soldats et commandants de Tsahal, je salue le drapeau et entame la mission de ma vie, notre mission. « L’Éternel donnera la force à son peuple, l’Éternel bénira son peuple par la paix » ».

Avant lui, le Premier ministre et le ministre de la Défense ont pris la parole. Ils ont insisté sur l’importance de la mission qu’il prenait sur ses épaules aujourd’hui et lui ont renouvelé leur confiance dans sa capacité à la mener à bien.

Le Premier ministre a raconté qu’il avait précédemment tenté sans succès de le nommer à ce poste : »Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, j’ai recommandé deux fois votre nomination comme Chef d’État-major. Nous avons travaillé côte à côte il y a plus d’une décennie, alors que vous étiez le secrétaire militaire au bureau du Premier ministre, et j’ai déjà été profondément impressionné par vos capacités ».

Le ministre de la Défense Katz a déclaré: »Les défis sécuritaires qui nous entourent ne laissent pas au nouveau Chef d’État-major 100 minutes de grâce. En réalité, vous n’avez pas une minute de répit. Le plafond de Herzi sera votre plancher, et je suis convaincu que tu le rehausseras encore et encore ».