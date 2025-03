Le Chef d’Etat-major, Eyal Zamir, a choisi le nouveau porte-parole de Tsahal, qui succèdera à Daniel Hagari.

Il s’agit du général de brigade Effi Defrin, ancien officier combattant dans les tanks. Sa nomination a été validée par le ministre de la Défense, Israël Katz.

Effi Defrin a été grièvement blessé au combat lors de la deuxième guerre du Liban en 2006 et souffre de post-traumatisme. Dans une interview donnée dans Haaretz en 2022, il avait confié: »Le 12 août 2006 est, en quelque sorte, le jour de ma mort. C’est un événement qui me poursuivra toute ma vie, il ne disparaîtra jamais.

Il revient sans prévenir. Tu ne peux pas t’y préparer. Un simple flash de lumière pendant que je conduis, et tout à coup, j’y suis de nouveau. Ma respiration se coupe un instant. Les bruits soudains me font toujours sursauter.

Quand ça arrive, je bondis. Une fraction de seconde, ma bouche devient sèche. Puis je me dis : « Je suis ici. Tout va bien » ».

Il a, également, occupé le poste de chef de la division « Tevel », responsable des relations diplomatiques de Tsahal avec les armées étrangères.

Defrin avait quitté l’armée et avait été nommé sous-directeur de l’entreprise d’armement Rafael. Zamir a décidé de le rappeler.

Après une longue hésitation et plusieurs rencontres avec Zamir, Effi Defrin a donc accepté ce rôle de porte-parole de Tsahal.