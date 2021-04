Une exposition personnelle de Ruti De Vries

Du 11 avril au 27 mai 2021

Espace d’exposition de l’Institut français de Tel Aviv, Rothschild 7

L’Institut français de Tel Aviv est heureux d’accueillir dans son espace d’exposition le travail de l’artiste israélienne Ruti De Vries qui a bénéficié en 2018 d’une résidence d’artiste à la Cité Internationale des Arts à Paris. Intitulée « Ombre regardant le soleil », l’’exposition propose une réflexion à la fois factuelle et émotionnelle sur les relations entre l’ombre et la lumière ; elle sera accessible au grand public du 11 avril au 27 mai 2021.

L’exposition personnelle de Rutie de Vries « Ombre regardant le soleil » dans l’espace d’exposition de l’Institut français de Tel Avivprésente une installation mêlant sculptures et peintures. Sur les baies vitrées de l’Institut orientées au Sud, et donnant sur la place à l’angle du boulevard Rothschild et de la rue Herzl, se trouve une immense peinture numérique. Une silhouette démultipliée, le regard baissé, tourne le dos au visiteur ainsi qu’à un soleil incandescent dont elle se cache derrière un chapeau jaune vif. L’ombre du visiteur est, quant à elle, projetée sur la fenêtre, sur le trottoir. Elle s’allonge à l’infini, se rétracte et disparaît… A l’intérieur de l’espace, c’est l’Ombre qui attend le visiteur, ainsi que des sculptures pleines d’humour, d’humanité et d’expression, faites d’une combinaison de matières – pièces textiles, bois, abat-jour reconverti… – créant un espace humanisé, vivant, presque respirant.

Au cœur de cette exposition, Ruti De Vries invite à penser l’ombre et la lumière, la lumière dont on se cache, l’ombre artificielle,surface matérielle, formelle, dominante, l’ombre naturelle variable, momentanée.

Ruti de Vries est née en 1989 à Tel Aviv. Titulaire d’un Bachelor of Education en art et éducation du Beit Berl College (2012) et d’une maîtrise de la Bezalel Academy of Art and Design (2015) de Jérusalem, elle vit et travaille à Tel Aviv. Ruti a présenté des expositions personnelles à l’Artists Residence Herzliya, à la KibbutzGallery, à la Ha’amakim Art Gallery ainsi qu’à la Cité des Arts de Paris et au Schimmel Projects Arts Center à Dresde. Elle sera bientôt exposée à la Galerie PRÁM à Prague. Ruti a également participé à des expositions collectives au Musée d’art contemporain d’Herzliya, au Musée d’Art de Bat Yam, au Musée Janco-Dada d’Ein Hod, au Musée d’Art de Petach Tikva, à la 6ème Biennale de Dessin de Jérusalem et à la Cracow Art Week en Pologne.

Ruti De Vries est lauréate du Young Artist Award 2016 du Ministère israélien de la Culture et des Sports, et a obtenu des bourses de la Fondation Rabinovich pour les Arts et de Mif’al Hapais. Elle a effectué une résidence à la Cité des Arts de Paris et a participé aux programmes Artis, Asylum et Artport qui œuvrent en faveur de la promotion des artistes. Elle enseigne également dans les écoles d’art Minshar et Musrara ainsi que dans des centres éducatifs pour surdoués.

** Vernissage vendredi 9 avril 2021 à 11h ***

Horaires d’ouvertures:

Du dimanche au jeudi : 9h-12h30 // 13h30-18h

Contact presse : Anne-Sophie Trouillard

Institut français d’Israël

T. 03-7968028

M. 052-3964467

Mél : a-s.trouillard@ambfr-il.org