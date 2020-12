L’Union des exportateurs israéliens estime que le volume des exportations israéliennes vers les Emirats arabes unis pour l’année 2021 pourra atteindre entre 1 et 1,5 milliard de shekels, voire encore davantage. Une délégation de cette organisation s’est envolée dimanche pour Abou Dhabi afin de signer une série de contrats avec le ministère émirati des Investissements ainsi que la chambre de Commerce d’Abou Dhabi. La délégation israélienne est dirigée par le Dr. Ron Tomer, président de l’Union israélienne des industriels.

Jusqu’à présent, une entreprise israélienne qui voulait exporter vers les Emirats devait passer par un pays tiers et cacher le fait que les produits vendus étaient fabriqués en Israël. Cette époque est désormais révolue et les exportations israéliennes vers ces pays vont connaître un essor considérables. Les produits exportés seront notamment du domaine des technologies, de la cybernétique, de la pharmaceutique, du matériel médical et des innovations en matière agricole.

Dr. Ron Tomer a souligné avec satisfaction que les exportateurs israéliens pourront profiter des avantages fiscaux accordés par les Emirats, et que ces pays pourront servir de tremplin pour des exportations israéliennes vers des pays d’Afrique et d’Asie ainsi que vers l’Inde.

