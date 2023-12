Un engin a explosé ce mardi près de l’ambassade d’Israël à New Delhi, en Inde. Il pourrait s’agir d’un attentat terroriste. Le conseil national de sécurité a donc émis des avertissements aux ressortissants israéliens séjournant dans le pays et plus particulièrement dans la ville, leur recommandant la prudence. Il leur a notamment conseillé d’éviter les endroits bondés comme les marchés et les centres commerciaux ou des lieux fréquentés essentiellement par les Occidentaux et les Israéliens. De façon générale, il leur a demandé de faire preuve d’une vigilance accrue dans les lieux publics.