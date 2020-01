De nombreux citoyens iraniens sont sortis dans les rues samedi pour crier leur colère contre l’ayatollah Khamenei et le régime après l’aveu officiel de l’Iran de sa reponsabilité de l’armée iranienne dans le tir qui a abattu le Boeing 737 de la compagnie ukrainienne UIA. Parmi les 176 victimes se trouvaient des dizaines de citoyens iraniens.

Les manifestants criaient « Mort au dictateur », d’autres réclamaient sa démission et même qu’il quitte le pays. Dans certains endroits, des manifestants déchiraient des portraits de Qassem Suleimani.

Un haut responsable américain a qualifié la catastrophe de « terrible erreur de l’Iran qu’il paiera très cher ». Il a rajouté: « Une fois de plus, l’attitude irresponsable de ce pays a entraîné des conséquences destructrices ».

Vidéo:

@Maryam_Rajavi issues statement on #UkranianPlaneCrash: "Downing of passenger jet is a major crime that people will neither forgive nor forget''+angry protesters in the capital #Tehran & Amir Kabir University start big protests chanting "Down with Dictator'' pic.twitter.com/FprNnztxza

— Hossein Abedini (@HoAbedini) January 11, 2020