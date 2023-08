Les équipes médicales de l’hôpital Ichilov à Tel Aviv ont réalisé un exploit. Grâce à une nouvelle méthode, ils ont opéré les cordes vocales d’une patiente qui ne pouvait plus parler depuis une décennie. Cette dernière a totalement retrouvé sa voix.

La patiente, Shirly Aharon, 53 ans, mère de trois enfants, avait perdu la voix suite à une maladie qui a attaqué ses cordes vocales. L’opération qu’elle a subie a produit ses effets de manière immédiate. Seulement quelques heures plus tard, elle parlait de nouveaux normalement.

Il y a dix ans, Shirly a commencé à ressentir des difficultés pour parler. Sa situation s’est aggravée et progressivement elle n’a plus réussi à sortir un son de sa bouche, ce qui l’a coupée de son entourage.

Shirly a témoigné du nombre de médecins qu’elle a consultés pendant toutes ces années, sans qu’aucun ne parvienne à poser un diagnostic. ”Je ne pouvais plus parler avec les gens dans le cadre de mon travail et promouvoir mon entreprise, ce qui m’a entrainée dans des difficultés économiques, j’avais du mal avec les choses les plus simples de la vie quotidienne comme parler avec ma famille, mon mari, prendre un rendez-vous chez le docteur. Ce qui était le plus dur était que ma fille devait m’accompagner pour faire des courses. Tout était devenu un cauchemar”.

Finalement, il y a deux ans, une ORL a diagnostiqué une dystonie spasmodique. Après des recherches sur la maladie, elle a été consulter le Dr Yael Oestreicher-Kedem, à l’hôpital Ichilov.

“La dystonie spasmodique est une maladie neurologique, un trouble du mouvement des cordes vocales. Les personnes qui souffrent de la maladie ressentent une contraction anormale des cordes vocales lorsqu’elles parlent, de sorte que leur voix semble tendue, cassée et étouffée ou faible et essoufflée selon le type de dystonie”, explique le Dr Oestreicher-Kedem. ”La maladie entraîne une forte diminution de la qualité de vie de ceux qui en souffrent car elle interfère dans leur communication avec leur entourage, comme dans le cas de Shirly. Parler aux personnes atteintes de la maladie demande beaucoup d’efforts, et parfois ce n’est pas compris. Les patients ont souvent le sentiment de ne pas être compris. Une mauvaise qualité de voix peut conduire à l’isolement social, à la peur de parler en société et à la solitude. La maladie apparaît généralement pendant la ménopause et est plus fréquente chez les femmes. Son incidence est en moyenne de cinq patients pour 100 000 personnes et, en raison de son développement lent au fil des années, il est difficile de l’identifier. Il existe donc des patients atteints de la maladie qui en souffre pendant des années, sans traitement approprié, jusqu’à ce que le bon diagnostic soit posé”.

La semaine dernière, pour la première fois en Israël, Shirly a subi une opération chirurgicale innovante visant à couper les fibres nerveuses qui innervent le muscle central des cordes vocales. “Il s’agit d’une opération réalisée par voie endoscopique, par la bouche, sans cicatrices externes et qui nécessite un haut niveau de compétence chirurgicale”. Elle a été opérée par le Dr Yael Oestreicher-Kedem et le Dr Yuval Nahlon.

L’opération a été un grand succès. Dès son réveil, Shirly a pu recommencer à parler. Elle est rentrée chez elle à Eilat: ”C’est comme une renaissance. Quand je pense qu’il y a un an je réfléchissais à apprendre le langage des signes et que je me faisais à l’idée de ne plus jamais parler. Je mets quiconque au défi d’arriver à m’arrêter de parler à partir de maintenant!”.