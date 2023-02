Le rabbin Moshé Haliwa, qui vit en Israël mais dirige la communauté séfarade de Dubaï, vient de vivre une expérience traumatisante en Jordanie. Alors qu’il s’apprêtait à monter dans l’avion à destination d’Abou Dabi, après un séjour en Israël, des hommes de la sécurité de l’aéroport international Queen Alia d’Amman lui ont confisqué ses tefilin.

Le rabbin Haliwa a tenté de leur expliquer qu’il s’agissait d’objets de culte mais ils n’ont rien voulu entendre et ont coupé les lanières en cuir. « Je me suis mis à pleurer, je leur ai dit que c’était sacré, que nous étions des cousins et que nous priions le même Dieu, a-t-il raconté au site Ynet. « J’ai également précisé qu’ils ne contenaient pas de métal et qu’il y avait à l’intérieur des versets de la Tora qui étaient aussi sacrés pour nous que leur Coran ».

Et de poursuivre: « Ils m’ont répondu que si je les avais mis avec les bagages dans la soute, il n’y aurait eu aucun problème mais que je ne pouvais pas les emporter dans l’avion avec moi parce que je risquais d’utiliser les lanières pour ‘étrangler quelqu’un' ».

« J’ai finalement accepté qu’ils coupent les lanières et me laissent les boîtiers. Ils m’ont dit que si je continuais à insister, ils allaient appeler la police. J’ai demandé à m’entretenir avec leur supérieur mais cela n’a donné aucun résultat. J’ai été humilié mais je ne voulais pas qu’ils appellent la police. L’incident semblait très antisémite ».