La start-up israélienne Windward spécialisée dans le renseignement maritime a été rachetée pour un montant de près d’un milliard de shekels par le fonds d’investissement américain FTV Capital.

Windward opère principalement dans le domaine du commerce maritime et des compagnies d’assurance. Le moteur d’intelligence artificielle qu’elle a développé fournit des informations complètes, à tout moment, sur les navires en mer, et sait les analyser et en tirer des enseignements tels que des prévisions et des évaluations des risques. L’entreprise aide les entités actives dans le domaine du transport maritime à relever les défis uniques liés à la mer et à améliorer leurs méthodes opérationnelles. Parmi ses clients figurent des compagnies d’assurance, des sociétés d’énergie, des armateurs de navires, des sociétés minières, des compagnies maritimes, des autorités portuaires, ainsi que des banques et des organismes gouvernementaux. Elle a notamment signé des accords avec les géants énergétiques BP (British Petroleum) et Shell, et est devenue pour eux un fournisseur central de solutions d’analyse de données marines.

Le système développé par Windward, basé sur l’intelligence artificielle, détecte de manière proactive les anomalies en mer. Elle est devenue particulièrement importante au cours des deux dernières années, principalement en raison des attaques répétées contre des navires de transport par les Houthis dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, qui ont causé d’importants dégâts aux navires, ainsi que des blessés et, surtout, perturbé le transport maritime dans le monde entier. Windward sait fournir à la fois le contexte et les recommandations nécessaires pour une action rapide.

La société a été fondée en 2011 par Ami Daniel, qui est actuellement PDG de la société, et Matan Peled, qui dirige sa branche américaine, qui ont servi ensemble dans la marine.

Selon Daniel, « 90 % du commerce mondial et environ 400 milliards de conteneurs par an sont transportés par voie maritime. Nous fournissons diverses composantes de recommandations en matière de risques et de perspectives sur les navires, les marchandises transportées et les entreprises qui les transportent ».

L’entreprise emploie environ 120 personnes, la plupart en Israël. Son siège principal est situé à Tel-Aviv, mais elle possède également des bureaux à Londres, aux États-Unis, au Danemark et aux Émirats arabes unis. Le président de Windward est Lord John Brown, qui a dirigé le géant pétrolier britannique BP, et parmi les investisseurs se trouve le fondateur de Salesforce, Marc Benioff, le milliardaire Li Ke Xing de Hong Kong et l’ancien chef de la CIA David Petraeus.

Le cas de Windward est sans aucun doute un succès impressionnant : le montant pour lequel il a été acheté est presque le double du montant investi.