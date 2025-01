Sami Abou Zuri, un des chefs du Hamas, a rejeté la proposition de Trump d’exiler un million et demi de Gazaouis en Jordanie et en Egypte pour qu’ils puissent »vivre dans la paix » et au minimum le temps de la reconstruction de la Bande de Gaza.

Abou Zuri a déclaré que les habitants de Gaza préféraient faire face au danger de la mort et ne pas quitter leur »patrie ».

Mustafa Barghouti, président de l’Initiative nationale palestinienne qui fut candidat à la présidence de l’Autorité palestinienne face à Mahmoud Abbas en 2005, a déclaré qu’Israël avait échoué dans sa tentative de »nettoyage ethnique » par le biais d’une »extermination de masse » des Palestiniens et que le programme de Trump visait à réaliser ce projet par la voie politique. Il a ajouté que »le peuple palestinien s’accroche à sa patrie ».