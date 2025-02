Daniel Guggenheim, docteur en économie, explique au micro de Cathy Choukroun le fort excédent budgétaire pour le mois de janvier 2025. Il évoque également le sondage publié par l’Institut de la Statistique concernant la consommation des Israéliens, avec un focus sur leurs dépenses mensuelles. Et puisque les rentrées d’argent supplémentaires sont au cœur de l’actualité, le ministère de l’Énergie permet désormais aux citoyens de louer leur toit pour installer des panneaux solaires, tout en calculant à l’avance le coût d’installation et les bénéfices à venir ! Nous en profitons pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Tou Bichvat ! Que vous soyez bio ou non, comme tous les Israéliens, votre consommation de fruits sera en hausse Lien pour le calcul de la vente d électricité sur le toit : https://www.gov.il/he/pages/news-040225