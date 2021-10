Après le ministre Issawi Fredj, c’est le député Yaïr Golan qui lors d’une interview sur Kol Barama a exclu toute installation d’une yeshiva et à plus forte raison d’une implantation définitive à Eviatar, malgré l’accord signé. Le député a été encore plus précis que son collègue Issawi Fredj et a dit au journaliste que Meretz quitterait le gouvernement au cas où l’accord sur Eviatar était appliqué.

Par ailleurs, Yaïr Golan, toujours obsédé par Binyamin Netanyahou, s’en est pris à lui sur Reshet Bet avec le langage outrancier qui lui est familier : « Netanyahou est encore beaucoup plus dangereux pour Israël que tous les dangers extérieurs ».

En grand « démocrate », il a également déclaré illégitime la présence à la Knesset du député Itamar Ben-Gvir alors qu’il ne voit aucun inconvénient à siéger dans une même coalition avec des partisans des terroristes.

Yaïr Golan a failli devenir chef d’état-major de Tsahal.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90