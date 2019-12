Qui l’aurait cru! Un événement d’une portée symbolique historique s’est déroulé dans la ville de Freiburg im Breisgau dans le sud-ouest de l’Allemagne. Une cérémonie d’intronisation d’un séfer Torah s’est déroulée dans la ville, mais surtout, le cortège accompagnant le dais et la Thora, dans le centre de la ville, sous les chants et les danses, a traversé la Kayser Joseph Strasse, une rue qui s’appelait autrefois « Adolf Hitler Strasse » et était à l’époque ornée de drapeaux nazis!!

La cérémonie avait été organisée par les délégués Habad à Freiburg, et après la procession, le séfer Thora a été amené pour servir au Beit Habad de la ville, dirigé par le rav Yaakov (Yanki)…Gitler (cela ne s’invente pas…) et son épouse Hava. Cette dernière a dit au micro de la station Aroutz 7: « Il est difficile de décrire cette émotion qui nous a pris en marchant dans cette rue principale de Freiburg dans laquelle il y a quelques dizaines d’années défilaient les troupes SS, et voici qu’aujourd’hui des centaines de Juifs fiers, kippa sur la tête accompagnent un séfer Torah sous des musiques juives. Quelle émotion! Quelle lumière! Quelle joie! Quelle fierté juive! »

Le rav Zalman Wishedsky, un autre délégué Habad présent à cette fête autant joyeuse qu’émouvante a écrit sur sa page Facebook: « Il y a des choses qui ne seront jamais des clichés et l’une d’elles aura été cette procession juive pleine de fierté et de joie pour accompagner un nouveau séfer Torah dans cette rue qui fut un fief du nazisme en Forêt Noire, et qui portait en plus le nom de d’Adolf Hitler. Le rav et la rabbanit Gitler donnent tout ce qu’ils ont pour faire revivre la communauté juive et le judaïsme à Freiburg, ce n’est pas toujours facile, mais leur dévouement typiquement ‘habadique’ est une puissance tranquille qui leur permet de relever tous les défis. Et aujourd’hui, ils ont fait l’Histoire avec cette intronisation d’un séfer Torah et cette procession au coeur de la ville. J’ai vu comment ils insufflent la fierté de l’âme juive dans le coeur des Juifs de cette ville ».

La victoire de l’esprit juif sur la barbarie.

Vidéo:

Photo capture écran youtube