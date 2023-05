La commission d’enquête sur l’évasion de six prisonniers de la prison de Gilboa a rendu ses conclusions.

Rappel des faits. Au mois de septembre 2021, six dangereux terroristes avaient réussi à s’enfuir du centre pénitentiaire de Gilboa au moyen d’un tunnel souterrain qu’ils avaient creusé depuis leur cellule. Parmi eux, des terroristes très « connus » tels que Zakharia Zbeïdeh, ancien commandant des Brigades Al-Aqsa et qui fut l’un des chefs du Fatah à Jénine lors de la 2e Intifada. Responsable de la mort d’Israéliens, il avait été « grâcié » lors d’un accord avec l’Autorité Palestinienne mais avait renoué avec le terrorisme. Les cinq autres terroristes étaient membres du Jihad Islamique. Après quelques jours de cavale, les prisonniers avaient été interpellés.

La commission dit avoir »trouvé des défaillances et des manquements dans tous les domaines cruciaux relatifs aux prisonniers sécuritaires: opérationnels, renseignements, transfert des prisonniers, rapports aux prisonniers sécuritaires. Ces manquements et ces défaillances ont permis l’évasion. La plupart de ces manquements et défaillances ne sont pas spécifiques à la prison de Gilboa. La commission a publié des recommandations globales précises dans tous ces domaines qu’il convient de mettre en application pour éviter d’autres évasions ».

Des sanctions ont été recommandées contre plusieurs gradés des services pénitentiaires. Freddy Ben Shetrit, le commandant de la prison de Gilboa au moment de l’évasion est évincé de son poste et pourra occuper d’autres fonctions de commandement opérationnel au sein des services pénitentiaires.

Le général Arik Yaakov, commandant de la région nord des services pénitentiaires, est limogé. Ses fonctions prendront fin en septembre 2023 et il ne pourra plus exercer de rôles de commandement opérationnel.

En revanche, le major général, chef des services pénitentiaires, Katy Perry, a été totalement blanchie. Aucune sanction ne sera prise pour elle. La commission lui demande simplement d’étudier de manière approfondie le rapport et ses recommandations afin de remédier aux graves lacunes et manquements pointés, ce qu’elle s’est engagée à faire.