Moi aussi, je veux me marier, comme mes frères et sœurs ! répétait Choulamit depuis longtemps. Sa demande n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd ! Son Papa, le Rav Druckman zatsal, s’est tourné vers le fondateur d’Alei Siach, ou habitait Choulamit, et c’est ainsi qu’a été créé le département Ofek, un véritable encadrement pour couples avec handicap ou déficience !

Mais commençons par le commencement.

Alei Siach est un organisme situe à Jérusalem, qui œuvre pour offrir la plus belle qualité de vie possible à ses protégés. Plus de 1200 personnes avec handicap, déficience ou autisme profitent de ses services. Alors, que trouve-t-on à Alei Siach ?

Plus de 100 appartements encadrés par des équipes professionnelles, dans lesquelles vivent des adultes avec handicap mental plus ou moins lourd. L’idée est de ne pas les couper du monde, mais justement de les aider à s’intégrer dans la société. C’est pourquoi, les appartements sont dispersés dans la ville, et pas rassemblés en un seul bâtiment. Chaque résident est entouré de chaleur et un programme personnalise est construit pour lui, afin de l’aider à s’épanouir au maximum de ses capacités et de ses rêves.

Dans cette optique, le département Ofek a été ouvert il y a une quinzaine d’années, et aujourd’hui 25 couples vivent heureux et avec un haut niveau d’indépendance !

Dix centres d’emploi accueillent chaque jour des centaines d’adultes, qui se lèvent le matin avec un but, se rendent au travail, et sortent avec satisfaction et réussite. D’autres travaillent sur le marché du travail, avec un suivi personnalise et un salaire adapté.

Une colonie de vacances fabuleuse accueille chaque été des personnes de tous âges pour des journées incroyables pleines d'activités. Durant toute l'année, un appartement d'urgence est mis à la disposition de familles ayant besoin d'une solution d'urgence pour garder leur enfant (ou adulte) pour plusieurs jours, avec une équipe sur place.

Merkaz Imanou : le centre Imanou accompagne les familles :

Aide à l’obtention de leurs droits, tout au long du parcours, depuis les bilans médicaux, jusqu’au ministère des affaires sociales (Misrad Haréva’ha) en passant par le Bitoua’h Léoumi.

Cours de préparation au mariage et de développement personnel, pour personnes avec handicap, autisme, retard, etc.

Chidou’him pour personnes ‘spéciales’

Alors, si vous aussi êtes émus par cet organisme incroyable, n’hésitez pas à le visiter !

