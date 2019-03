La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a adressé une sévère critique envers la société Kan, organisatrice du Concours de l’Eurovision 2019. En effet, lors de la retransmission de la finale, la représentation de chaque artiste est précédée par un petit film montrant des paysages et sites du pays qu’il représente. Concernant Israël, la société Kan a décidé de ne montrer aucune image de sites historiques se trouvant en Judée-Samarie. Sans l’avouer officiellement, la société Kan a voulu s’éviter des problèmes et ne pas contrarier le comité européen de l’Eurovision.

Miri Reguev a vivement réagi et a averti « qu’elle ne cédera pas » : « Ce n’est pas de la politique, il s’agit de paysages d’Erets Israël et de sites historiques importants du peuple juif. La Judée-Samarie font partie d’Israël et nous refusons de les cacher parce que cela gênerait l’agenda politique de ceux qui organsient l’Eurovision ». La ministre a dit qu’au lendemain des élections elle agira pour que les choses soient modifiées.

En réponse, la société Kan a publié le communiqué suivant : « Nous sommes heureux que les images rencontreront un grand intérêt et permettront au monde entier de voir la variété des paysages israéliens. Nous rappelons que l’Eurovision n’est en aucun cas une manifestation politique pas plus que le choix qui a été fait des images qui seront montrées »…

