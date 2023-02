A trois mois de la compétition de chansons de l’Eurovision, la cote d’Israël grimpe auprès des bookmakers.

Israël sera représenté cette année par la chanteuse très populaire, Noa Kirel, sur un titre qui n’a pas encore été dévoilé.

Les parieurs placent déjà Israël à la 9e place pour le concours et ce donc, avant même de savoir quelle chanson va interpréter la star israélienne.

Cette chanson a déjà été choisie par Noa Kirel et son équipe mais elle ne sera présentée au public qu’au mois d’avril, lors d’une soirée spéciale.

Elle s’intitule Unicorn et a été écrite par Doron Medalie, May Sfadia, Yinon Yahel et Noa Kirel.

L’interprète a hâte de présenter la chanson au public: »Je suis très émue du choix de la chanson, ce choix est en réalité le premier pas significatif sur la route vers l’Eurovision en mai. Nous avons écrit le texte et personnellement, je suis émue à chaque fois que je le chante ou que je l’entends. J’ai hâte que vous l’entendiez ».

Les règles pour le choix de l’interprète et de la chanson pour le concours de l’Eurovision ont été modifiées cette année après le fiasco de l’année dernière. Le chanteur Michaël Ben David ainsi que le titre interprété avaient été désignés par le public au terme d’un concours de télé-réalité. Finalement, Israël n’a pas réussi à passer l’étape des demi-finales.

Pour l’Eurovision 2023, l’interprète et la chanson ont été choisis par un comité de professionnels qui a donc désigné Noa Kirel avec Unicorn.