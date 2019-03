Groupe islandais Hatari

Hatari, le groupe provocateur islandais de techno-punk a été choisi pour représenter son pays lors du concours de l’Eurovision 2019 qui se tiendra à Tel-Aviv.

Il interprètera sa chanson “Hatrid Mun Sigra”, “La haine l’emportera”, titre bien choisi au vu des intentions de ce groupe lors du concours.

Les trois membres du groupe ont déjà tenu des propos hostiles à Israël et à Binyamin Netanyahou, et ont annoncé qu’ils ont l’intention d’utiliser la scène de l’Eurovision pour s’en prendre à Israël, ceci malgré l’interdiction formelle de tenir des propos politiques dans le cadre de ce concours.

N’ayant pas peur du paradoxe, ils avaient estimé il y a quelques mois qu’il était “absurde que l’Islande participe à un concours de chants et de danses dans un pays qui bafoue les droits de l’homme, même si ce pays s’appelle Israël, la Russie ou le Qatar”!! Ils expliquent qu’ils auraient préféré un boycott général du concours en Israël, mais comme il n’a pas réussi, ils préférent se rendre en Israël car “ce qu’ils s’apprêtent à dire sur scène aura plus d’impact auprès des dizaines de millions de gens qui regardent le concours”.

Il y a un mois, l’un des membres avait eu le toupet de lancer un appel au Premier ministre Binyamin Netanyahou pour l’inviter à participer à un concours traditionnel de lutte islandaise sur la place Magen David à Tel-Aviv, au lendemain de l’Eurovision.

Photos Illustration

Les membres du groupe ont déclaré dans le passé qu’ils savaient qu’il était interdit de manifester politiquement de quelque manière que ce soit à l’Eurovision et malgré cela, ils ont pourtant décidé concourir pour la finale. “Nous considérons le concours Eurovision comme un concours politique, et encore plus lorsqu’il se déroule en Israël”, ont-ils déclaré.

Les membres du groupe ont également fixé le lieu et la date du combat, le 19 mai – le lendemain du concours Eurovision de la chanson à Tel Aviv, sur la place Magen David de la ville, au croisement des rues Sheinkin-Allenby. L’annonce anonyme a indiqué que Netanyahu avait le droit de choisir l’heure du combat “en fonction de son emploi du temps”.