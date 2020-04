Un nouveau cap a été franchi par l’Islam dans quatre pays européens: le Conseil musulman de coopération en Europe a réussi à convaincre quatre pays à autoriser les appels publics à la prière par des muezzins en raison du Corona! L’argument pour le moins léger invoqué par ce conseil était que du fait du Corona… »les Musulmans vivent dans le stress » et « que le fait d’entendre les appels des muezzins les calmeront »…

Malgré les mesures de confinement ces appels à la prière ont provoqué des attroupements devant les lieux de prières, des fidèles filmant tout heureux cette nouvelle victoire.

Les quatre pays qui ont accepté de se soumettre à cette demande sont l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’identité du quatrième n’est pas difficile à deviner. Rien que dimanche, un réfugié soudanais y a assassiné au couteau dans la rue deux personnes (dont un homme égorgé devant sa femme et son fils) et blessé cinq autres en criant « Allah ouAkhbar ». Sans stress.

Le prochain test sera de voir si les responsables musulmans de ces pays accepteront de revenir en arrière une fois que la crise du Corona sera passée.

