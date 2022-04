La Prof. Idit Matot, cheffe du département de chirurgie à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv a été nommée membre à vie de la société européenne d’anesthésiologie et de médecine. Il s’agit de la plus haute distinction accordée par cette institution dans ce domaine. Dans le communiqué, la société met en avant « la contribution exceptionnelle de la Prof. Matot au développement de ses activités scientifiques et de l’éducation médicale, son leadership et le modèle qu’elle représente dans le domaine de l’anesthésie sur le plan international ». Le diplôme sera remis à Prof. Matot au mois de juin à Milan.

Photo Yossi Aloni / Flash 90