Etude : la confiance de la population dans le système judiciaire en nette baisse

2016 : 3,11 2020 : 2,05

Quelles sont les raisons d’une telle situation qui est très malsaine pour la démocratie ? Elles sont multiples et de diverses nature et ont accumulé les griefs de la population contre une instance qui donne le sentiment d’être omnipotente et intouchable : népotisme et copinage au sein du sérail judiciaire, absence d’organe de supervision du système judiciaire, refus de toute critique ou introspection, usurpations de prérogatives et empiètements dans les domaines de l’exécutif et du législatif, gestion sélective des dossiers, dossiers explosifs touchant à des hauts-fonctionnaires ou des personnalités politiques « mis sous le tapis » ou étouffés, déconnection des sentiments de la population ou des intérêts vitaux de l’Etat, verdicts variables suivant les secteurs de population, attitude de donnant-donnant entre divers organes, protection mutuelle de hauts-fonctionnaires etc.

Cette baisse de confiance en la justice est aussi due au fait que les affaires dans lesquelles est suspecté l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, et en particulier le dossier 4000, le plus important, s’effilochent au fur et à mesure des contre-interrogatoires des principaux témoins à charge, vidant l’acte d’accusation de son contenu, ce qui donne le sentiment d’une tentative (réussie) de putsch juridico-politique.

Le Prof. Shlomo Mizrahi, qui a réalisé l’étude avec les Prof. Eran Wigoda-Gadot et Prof. Nissim Cohen a déclaré : « Ces données indiquent une tendance très inquiétante, car la légitimation populaire du système judiciaire est l’une des pierres de voûte d’un régime démocratique. Il est nécessaire de procéder à un examen approfondi des processus qui ont amené à ce phénomène afin de corriger la trajectoire vers laquelle marche la démocratie israélienne ».

