Orit Struck est 7e sur la liste de l’Union des partis de droite. 3e au sein de son parti, Ihoud Leumi, elle effectue son retour en politique. Députée entre 2013 et 2015, elle n’a pas été réélue lors des dernières élections, mais elle a été saluée comme une parlementaire active et déterminée. Nous avons pu nous entretenir avec elle sur ses projets pour la prochaine Knesset.

Le P’tit Hebdo: Comment abordez-vous ces élections après avoir été évincée lors des précédentes?

Orit Struck: Il y a quatre ans, je n’ai pas été élue mais mon grand soulagement a été de voir un gouvernement de droite se constituer. C’était bien plus important que ma propre personne.

Aujourd’hui, je suis très inquiète. Ces élections détermineront si notre pays sera dirigé par un gouvernement de centre gauche, composé du Likoud et de Kahol Lavan, ou un gouvernement de droite. A l’heure où l’on sait que dès le lendemain des élections, sera présenté le plan Trump, il est indispensable que la droite soit forte à la Knesset. Cette fois, contrairement à la précédente, Netanyahou ne s’est pas engagé à former exclusivement un gouvernement de droite.

Lph: La Cour Suprême a décidé d’interdire au Dr Michaël Ben-Ari – 5e sur la liste d’Union des partis de droite – de se présenter. Est-ce un coup dur pour votre formation politique?

O.S.: C’est surtout un coup dur pour la démocratie. La Cour Suprême a dépassé toutes les limites, dans la continuité de son action depuis Aharon Barak. La situation est grave et peut déraper vers une vraie menace pour la démocratie. Le prochain gouvernement devra s’occuper de cette question de la séparation des pouvoirs. Tout dépend de notre volonté politique et de ce qui figurera dans l’accord de coalition.

En ce qui concerne notre formation politique, je me félicite que Otsma Yehoudit n’ait pas jeté l’éponge et poursuive leur chemin avec nous jusqu’aux élections. En quelque sorte, cette décision aura achevé d’ouvrir les yeux des citoyens quant à cette réalité absurde et la nécessité d’y remédier.

Lph: Quels sont les sujets que vous porterez si vous êtes élue?

O.S.: Je continuerai mon action déjà entamée pour Eretz Israël. Je pense non seulement à la Judée-Samarie, mais aussi au Neguev et à la Galilée qui ont besoin d’être renforcés dans tous les domaines.

Parallèlement, je souhaite porter la voix des populations les plus faibles. La dernière décision que j’ai initiée avant de quitter mon poste de députée en 2015 concernait les handicapés qui ont besoin d’assistance. Une loi augmentant le salaire minimum avait été votée. Au premier abord, c’était une bonne nouvelle, mais j’ai tout de suite alerté sur le fait que ces handicapés, qui étaient employeurs malgré eux, allaient pâtir de cette augmentation. J’ai réussi à débloquer 100 millions de shekels en leur faveur.

L’alya et l’intégration sont aussi au cœur des mes préoccupations. Nous devons proposer des solutions d’intégration adaptées; ce n’est qu’ainsi que nous encouragerons les Juifs de s’installer en Israël. Nous devons comprendre le changement que cela constitue pour eux. Ces dernières années, l’action du ministère de l’alya et de l’intégration va à l’encontre du but suprême de l’Etat d’Israël: intégrer les olim du monde entier. Quand j’étais enfant, une grande vague d’alya est arrivée de Russie. Je me souviens qu’à l’école, au sein des mouvements de jeunesse, dans les quartiers, tout le monde était mobilisé, c’était une mission nationale d’intégrer ces olim. Je regrette que cela ne soit pas le cas pour les olim de France aujourd’hui.

Lph: Pourtant vous n’avez aucun représentant francophone sur votre liste.

O.S.: Nous n’avons pas besoin d’avoir un représentant francophone pour que les olim de France soient représentés. Personnellement, toute ma famille vient de France. Nous écoutons, observons et comprenons les difficultés de cette population. La volonté politique de les aider ne dépend pas d’un représentant francophone ou non sur la liste.

Lph: Dans les sujets que vous avez évoqués, il en manque deux qui, pourtant, saute aux yeux lorsque l’on vous voit: les femmes et la religion.

O.S.: Concernant le sujet des femmes, j’amène une voix différente à la Knesset. Je suis, bien sûr, pour la promotion des femmes mais pas au détriment de ce qui fait sa féminité. Je ne souhaite pas que les femmes deviennent un autre type d’hommes. Elles doivent pouvoir avancer dans tous les domaines, mais pas au prix de la famille, de la natalité, de la féminité, de ce qui nous différencie des hommes. C’est cette voix que je ferai entendre. La religion, l’identité juive sont des sujets centraux. Les Israéliens ont soif de spiritualité, de Torah, ils veulent se rapprocher. C’est à nous, parti sioniste religieux, de leur donner des réponses. Cela commence par la mise en avant de ce qui unit toutes les tendances de ce courant: la sincérité dans notre chemin, parce que nous sommes engagés envers D’ieu. Une liste ce n’est pas qu’un programme, les mots et les papiers sont éphémères. Ce qui compte ce sont les personnes, leur authenticité, leur fidélité à leur chemin, depuis le Modé Ani du matin, jusqu’au Shéma Israël du soir, tous les jours. Notre engagement envers D’ieu, envers la Torah, envers les valeurs du sionisme religieux sont des gages de notre solidité et de notre fiabilité.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay