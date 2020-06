La Caisse d’assurance maladie Meuhedet est en plein essor sur la région de Jérusalem et maintient sa position en tête de ligne des services médicaux de la région.

Pour Ofer Meshoulam, directeur de la Meuhedet sur la région de Jérusalem, la population francophone fait intégralement partie de l’ensemble des assurés de Jérusalem et sa région : « Ma vision principale est de permettre l’accès aux excellents services de santé de la Meuhedet à l’ensemble de nos assurés, et d’étendre ces services au sein de la communauté francophone, dont nous nous félicitons de l’adhésion massive.

La Meuhedet s’emploie continuellement au progrès du domaine médical en Israël et particulièrement sur Jérusalem et sa région. Avec plus de 500 000 assurés, bénéficiant des services de 320 unités dans la ville et ses alentours, 1100 médecins, et des centaines de professionnels de la santé, cela représente 41 % de l’ensemble de ses assurés à travers le pays.

Médecins et équipes médicales francophones

La Meuhedet propose à tous ses assurés une gamme enrichie de services médicaux et satisfait à des normes supérieures tout en sachant s’adapter aux différents secteurs et notamment à la population francophone. Une offre complète de services médicaux est mise à disposition des familles, ainsi que des médecins et professionnels de la santé francophones pour un accueil chaleureux et une prise en charge personnalisée.

Ofer Meshoulam (56 ans), directeur de la Meuhedet pour le district de Jérusalem, réside à Modiin-Maccabim Reut. Il possède une grande expérience de la gestion, du marketing et des ventes, au sein de plusieurs grands comptes israéliens dont Mei Eden, Maccabi services de santé, la Poste et autres. Il est diplômé en économie de l’université de Haifa et du Technion (MBA).

Meuhedet révolutionne le développement des services de santé publique de Jérusalem à travers son hôpital, Misgav Ladah’, qui est l’un des plus anciens et des plus réputés établissements hospitaliers de la ville. Il est actuellement dédié en exclusivité aux assurés de la Mehuhedet et fonctionne comme un hôpital privé.

Misgav Ladah’ met à la disposition des assurés de la Meuhedet des services performants tels que bloc opératoire, centre IRM sophistiqué, centres de tomodensitométrie, radiographie et échographie, centre de gastro-entérologie, institut de dialyse, centre pour la santé de la femme, institut du sein, institut du sommeil, hospitalisation de jour, services gériatriques et autres. Ces services médicaux sont inclus dans le panier santé.

Innovation dans le domaine de la télémédecine

La Meuhedet a mis en place depuis quelques mois une formule innovante de soins, basée sur les avancées de la télémédecine alliées a la consultation traditionnelle. Ce modèle hybride intègre différentes composantes en tirant parti des avantages de chacune, et ce dans l’objectif d’optimiser les services médicaux disponibles. Cette formule permet d’adapter les soins médicaux au mode de vie moderne, grâce à la contribution des innovations technologiques et numériques rendant désormais possibles les consultations à distance avec le médecin traitant, le suivi médical, le diagnostic et émission d’ordonnances. Ainsi, par smartphone ou ordinateur personnel, les assurés bénéficient d’une communication efficace avec les équipes médicales, depuis leur domicile ou leur lieu de travail, sans avoir à se déplacer.

Lors des consultations à distance, le médecin traitant dispose du dossier médical du patient et le met à jour en ligne. Dans certains cas, les consultations à distance tiennent lieu de suivi après consultation traditionnelle.

La Meuhedet propose actuellement des services de télémédecine pour la médecine générale, la pédiatrie, la médecine interne et la dermatologie. Ces services seront a l’avenir disponibles pour d’autres branches de la médecine.

Suivi prénatal

La télémédecine se met également à la disposition du secteur prénatal. Les consultations à distance facilitent la vie des femmes pendant leur grossesse (normale, avancée et a risque), ainsi que celle des jeunes mamans, qui ont dorénavant accès à un service médical rapide et efficace, sans sortir de chez elles. Plus besoin de se rendre au cabinet du médecin traitant ni de patienter en salle d’attente pour bénéficier en souplesse de services de pointe et personnalisés.

D’autre part, une attention particulière est accordée à la médecine d’urgence avec des centres actifs dans toute la région, ouverts la nuit et en weekend.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR ADHERER ALA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE MEUHEDET:

www.meuhedet.co.il

Centre d’appel : *3833