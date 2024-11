Rav David Zenou, rav de la localité de Shalva, sportif et surtout réserviste de Tsahal qui était hier l’invité de la Knesset à l’occasion de la journée de l’Alyah: ” J’ai fait 264 jours de milouim et nous avons étudié la Torah à l’armée. Le judaïsme et en particulier, l’enseignement des rabbins sépharades,nous dirige vers une vie d’inclusion pas d’exclusion!”