Le Commissaire aux plaintes du public, le juge (à la retraite) David Rosen a rejeté les plaintes déposées contre la juge Liat Ben-Ari, adjointe au procureur de l’Etat et principale accusatrice dans les dossiers Netanyahou. Malgré les faits avérés d’infractions dans le domaine du droit de la construction, le juge Rosen a estimé « qu’il n’avait pas compétence à traiter ce genre d’affaires ». Ne niant pas l’aspect problématique dans l’attitude du couple Ben-Ari, l’ex-magistrat a rajouté cette phrase non équivoque : « Les serviteurs de l’Etat se doivent de se comporter avec une prudence redoublée afin de ne pas donner le sentiment de personnes qui exigent des autres mais ne respectent pas eux-mêmes ce qu’ils exigent ». Cette remarque est d’autant plus pertinente concernant cette magistrate qu’elle est à la tête du département économique du Parquet, et qu’elle est donc censée connaître la loi. Le juge Rosen a également appelé le conseiller juridique Avihaï Mandelblit à « repréciser » les normes en ce domaine !

Les relents de deux poids et deux mesures qui émanent du système judiciaire se trouvent ainsi renforcés. Sévérité accrue pour les uns, indulgence et « compréhension » pour d’autres suivant le camp auquel on appartient. L’essentiel étant que le ministre de la Justice Avi Nisenkorn et le parti Bleu-Blanc se dressent pour « prendre la défense de l’Etat de droit et de la démocratie »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90