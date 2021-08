Déclaration étrange mais symptomatique du président iranien sortant Hassan Rohani, à quelques jours de son départ, lors de sa dernière réunion à la tête du gouvernement iranien. Il a avoué que « son gouvernement n’avait pas toujours dit la vérité aux citoyens iraniens » durant les huit années de son pouvoir. Il a voulu ensuite tempérer son propos en précisant que ce que son gouvernement avait fait savoir n’était pas vraiment contraire à la réalité mais qu’il n’avait pas toujours dit toute la vérité.

Et ce qui est vrai sur le plan de la politique intérieure l’est sans doute d’autant plus dans les relations internationales de la République islamique, et notamment sur son programme nucléaire, ce qui ne devrait étonner personne.

Lors de cette même séance, le président iranien a également reconnu que ce sont les services israéliens qui avaient réussi à subtiliser les archives nucléaires iraniennes en plein centre de Téhéran.

Photo Wikipedia