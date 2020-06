On sait aujourd’hui que les émeutes, le vandalisme et les pillages qui se produisent dans de nombreuses villes américaines sont encouragés et alimentés par des mouvements d’extrême gauche comme Antifa dans le but de créer un climat délétère dans le pays à quelques mois de l’élection présidentielle. Mais bien plus grave, on apprend que le Parti démocrate vient en aide aux émeutiers qui ont été arrêtés. Le staff de campagne du candidat démocrate Joe Biden a en effet décidé de financer une organisation qui verse les cautions pour faire libérer des vandales mis en prison. Le staff de campagne reconnaît les faits et les justifie en accusant des « privations de liberté discriminatoires ». L’organisation en question aide aussi à faire libérer des migrants clandestins.

Los Angeles: la communauté juive durement touchée

La communauté juive de Los Angeles a du mal à réaliser ce qui lui arrive depuis une semaine. Les dégâts provoqués par les émeutiers sont considérables. On estime que 75% des magasins appartenant à des Juifs dans le centre La Brea ont été détruits et certains pillés. Si la motivation antisémite n’est pas prouvée, elle est en revanche confirmée dans les dégâts provoqués sur des synagogues de la ville, notamment des graffitis.

Les Juifs de Los Angeles et de Californie en général sont un important vivier électoral pour le Parti démocrate. Les voilà bien récompensés pour leur adhésion aux idéaux « libéraux et progressistes ».

