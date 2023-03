L’institut Galop qui étudie depuis 2001 le soutien relatif des Israéliens et des Palestiniens par le parti démocrate américain, pointe un renversement de tendance cette année.

Pour la première fois depuis 2001, la proportion de Démocrates qui soutiennent les Palestiniens est plus importante que celle qui soutiennent les Israéliens: 49% pour les premiers et 38% pour les seconds.

Ces résultats sont dans la continuité d’une érosion continue du soutien à Israël auprès des électeurs démocrates américains.

En 2016, par exemple, ils étaient 53% à soutenir Israël et seulement 23% en faveur des Palestiniens. Depuis, l’écart n’a cessé de se resserrer jusqu’à ce que le rapport s’inverse.

La branche progressiste au sein du parti démocrate se radicalise de plus en plus dans sa tendance pro-palestinienne avec l’émergence de personnalités musulmannes, comme Ilhan Omar et Rashida Tlaib, devenues membres du congrès et qui avaient appelé auparavant à boycotter Israël.

La majorité des électeurs démocrates interrogés par l’institut Galop – 56% – déclarent continuer à avoir une image positive d’Israël mais ce chiffre est aussi en baisse puisqu’il était de 63% l’année dernière.

Chez les Républicains, les résultats sont différents: 82% ont une opinion positive sur Israël, 78% soutiennent les Israéliens contre seulement 11% pour les Palestiniens.

Chez les électeurs américains qui se déclarent sans étiquette politique, le soutien à Israël demeure majoritaire: 49% contre 32% pour les Palestiniens, proportion qui est, notons-le, en augmentation.