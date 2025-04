Un incendie criminel a visé la résidence du gouverneur juif de Pennsylvanie Josh Shapiro dans la nuit de samedi, forçant ce dernier et sa famille à évacuer leur domicile en urgence.

« Hier soir, vers 2 heures du matin, ma famille et moi avons été réveillés après qu’un pyromane a mis le feu à notre maison, » a relaté Shapiro sur Twitter. Les services d’urgence sont toutefois intervenus rapidement et la famille a pu être évacuée sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer.

Les autorités de l’État de Pennsylvanie ont confirmé qu’il s’agissait d’un « acte d’incendie criminel » ayant causé des « dommages importants » à la résidence officielle. Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes et identifier le ou les responsables.

L’attaque s’est produite quelques heures seulement après que le gouverneur ait partagé sur les réseaux sociaux une photo de sa famille célébrant le Seder, le repas traditionnel marquant le début de la fête juive de Pessah.

Par chance, Shapiro et sa famille dormaient dans une aile de la maison éloignée du foyer initial de l’incendie, ce qui a sans doute contribué à éviter un drame. Les enquêteurs ont annoncé une récompense de 10 000 dollars pour toute information permettant d’arrêter un suspect. Les autorités n’ont pas encore établi si cette attaque était motivée par l’antisémitisme ou par des considérations politiques.

Josh Shapiro, gouverneur démocrate connu pour ses positions pro-israéliennes et son opposition au mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), est considéré comme l’un des potentiels candidats à l’élection présidentielle américaine de 2028. Son nom avait même circulé comme possible colistier de Kamala Harris lors de la récente course à la présidence de 2024.