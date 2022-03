Le contexte sécuritaire très tendu oblige les forces de l’ordre à être en état d’alerte maximal à Jérusalem en prévision du début du Ramadan et des préparatifs de la fête de Pessah.

L’une des questions brûlantes est celle du Mont du Temple. Pour l’instant, la police a annoncé qu’il n’y aurait pas de changements dans les horaires par rapport aux autres années pendant le Ramadan. Ainsi, les Juifs ne seront autorisés à s’y rendre que le matin pendant tout ce mois.

Le casse-tête des forces de l’ordre dans l’immédiat tourne autour du député Itamar Ben Gvir. Comme tous les premiers du mois du calendrier hébraïque, il a annoncé son intention de monter sur le Mont du Temple cette semaine. Ce soir une réunion spéciale doit se tenir pour décider de l’y autoriser ou non.

Par ailleurs, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a signé aujourd’hui l’ordre d’arrestation préventive de deux Arabes de Jérusalem Est, militants du Hamas et qui prévoyaient des actions terroristes.

D’une façon plus générale, le ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure, ont annoncé un renforcement considérable des forces de la police et de Tsahal, avec notamment la réquisition d’unités de réservistes des gardes-frontières mais aussi des volontaires de la police des frontières. Omer Bar Lev a appelé les citoyens à s’engager dans la force civile de la police, qui comprend les personnes qui se portent volontaires pour assister les forces de police.