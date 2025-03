Alors qu’Israël fait face à la guerre la plus difficile depuis sa création, le peuple continue envers et contre tout de choisir la vie et de croire en l’avenir.

En effet, le nombre de naissances a augmenté en 2024 par rapport à 2023 passant de 172500 naissance en 2023 à 181000 en 2024. Et la tendance se confirme déjà sur les premiers mois de 2025.

Ces chiffres ont été présentés devant la commission pour la promotion de la femme et l’égalité entre les genres, présidée par la députée Pnina Tamano Shata. Celle-ci a déclaré: »Malgré les immenses difficultés pendant l’année écoulée, nous voyons comment le peuple d’Israël a choisi de croître dans le deuil. L’augmentation de la natalité est le témoin de notre force intérieure et de notre capacité à créer de nouvelles vies y compris dans les temps les plus difficiles ».

Le site Ynet rapporte le témoignage de couples qui ont décidé de mettre un enfant au monde en pleine guerre et alors que, bien souvent, le mari enchainait les périodes de réserve à l’armée.

Moran Bouzaglou (40 ans) et Shimi (35 ans) habitent Tel Aviv. Il y a quatre mois est né leur fils aîné. Moran explique qu’ils ont décidé d’avoir un enfant non pas malgré la guerre mais à cause de la guerre: »Cela nous a apporté de la lumière dans cette période sombre. Bien sûr, nous avions des angoisses et des craintes. Je me suis demandé ce qui arriverait quand il aurait l’âge d’entrer à l’armée. Mais nous avons décidé de le faire, malgré tout. Alors que tellement de vies nous ont été arrachées le 7 octobre, nous avons trouvé qu’il n’y avait rien de plus juste que de mettre une vie au monde ».