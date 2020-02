La force de Trump c’est qu’on ne s’habitue pas à lui. Il nous surprend sans cesse. L’homme est inépuisable, imprévisible, comme l’éclair. Il a enfin rétabli une justice qui manquait dans cette histoire qu’on appelle Israël. Il a cessé de nous parler comme on le fait depuis 72 ans, voire depuis toujours, comme à des habitants de second rang. Il a ouvertement, les yeux dans les yeux, déclaré au monde entier que le peuple juif est sur la terre que D ieu lui a donnée. A l’inverse d’Obama et de ses groupies européennes, il s’est adressé d’abord à Israël s’inquiètant de ses intérêts vitaux et sécuritaires. La bande Abou Mazen – Hamas devant accepter, d’abord elle, les conditions. Enfin un président américain qui rééquilibre le dialogue en cessant d’exiger de nous uniquement des concessions. Mais qui sont-ils ces dirigeants du monde “éclairé” pour nous traiter ainsi depuis notre arrivée sur terre ? Stop à l’infamie ! Stop au mensonge et à l’indécence ! Le monde arabe a enfin reçu de plein fouet un plan de normalisation qu’il devra assumer. Une proposition logique pour des gens sains d’esprit. “Si vous ne nous menacez pas, si vous ne nous nuisez pas, si vous ne vous faites pas exploser, vous aurez droit à votre part sur nos terres”. Tellement difficile à comprendre ? Oui hélas, pour un système basé sur la terreur, le mensonge, l’injustice. Le pire, c’est la faiblesse maladive de l’Occident qui les soutient dans leur course au fake et à l’incohérence. Donald Trump est arrivé, sans se presser, sans balbutier et a exprimé haut et fort la vérité, celle que nous-mêmes, encore marqués par un trop long séjour en Égypte, avons du mal à assumer. Si le monde est bouleversé, c’est que ce plan a du bon pour Israël. Alors prenons ce qu’on nous propose et misons sur l’entêtement des pharaons qui nous entourent. Ils se chargeront de dire “non, non et encore non”.

Naama est enfin rentrée à la maison. Nous pouvons être fiers de notre combat pour sauver une enfant d’Israël. « כל ישראל ערבים זה לזה », c’est l’essence même du peuple d’Israël ! Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, avec la bataille pour le retour des corps de nos soldats et bien d’autres dossiers encore. Connaissez-vous Odaya, enfermée depuis 6 mois injustement au Pérou où elle subit l’horreur ? Mobilisons-nous, nous le pouvons, nous le devons !

Enfin, chapeau à notre Premier ministre qui, comme un bon père de famille, n’en finit pas de cumuler les exploits.

Tou Bishvat est à nos portes, les premiers bourgeons apparaissent accompagnés de la douce caresse du soleil. Sachons profiter de chaque bouffée d’air de cette liberté chérie !

Avraham Azoulay

Photo by Yonatan Sindel/Flash90