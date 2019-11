Du 1er au 8 Décembre : Shirel

Credit photo : Ovlac

SHIREL sera sur les scènes de Tel Aviv, Netanya et Raanana avec ses musiciens pour son tout nouveau spectacle authentique et intime : YENTL & ME !

Cette confidence musicale est un parallèle entre la vie de SHIREL et le personnage de YENTL.

Sa voix somptueuse et envoûtante vous transportera dans un univers musical inédit : le 1/12 à Tel Aviv, 4/12 à Netanya et 8/12 à Raanana

Réservations : https://culturaccess.com/shirel-yentl-me/ ou au 03 915 56 32

Le 8 Décembre : Noam Abiton

Crédit : Institut français de Jérusalem et Michael Bouhnik

Vous le connaissez pour ses vidéos drôles et décalées, pour ses parodies de « comme si comme ça » ou « Sababa », celui que l’on surnomme le DECLENCHEUR DE SIMHA : NOAM ABITON sera sur scène pour son tout premier One Man Show à Jérusalem le 8 décembre !

Sébastien Goeta sera aussi au rendez-vous de ces nouveaux Stand Up Francophones et nous interprétera un extrait de son nouveau spectacle.

Réservations : 02 624 3156

Le 22 Décembre : Cendrillon – Le ballet israélien

L’histoire de Cendrillon prend vie sur scène avec des danseuses et danseurs israéliens, un décor impressionnant et des costumes magnifiques ! Un monde de conte de fées coloré, des personnages familiers dans une version spectaculaire du ballet classique le 22 décembre à Jérusalem !

Réservations : https://tickets.bimot.co.il

Du 21 au 30 Décembre : Le cirque MAYUMANA

Le cirque MAYUMANA : un événement culturel qui offre aux spectateurs une expérience riche et inoubliable !

15 artistes : danseurs, chanteurs, acrobates, comédiens et musiciens dans des performances musicales et rythmiques combinées à la technologie, aux acrobaties, et au cirque moderne seront sur scène pour vous du 21 au 30 Décembre à Tel Aviv, Herzliya et Ashdod

Réservations : https://2207.kupat.co.il

Rubrique réalisée par Yael Sitbon