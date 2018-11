9 Décembre :

Vivre une scène de Marc Fichel est un moment d’alchimie qui conjugue plaisir, émotions et sonorités d’exception. Nouveaux morceaux, nouveau spectacle et la tournée dans 14 villes démarre en Israël le 9 Décembre à Tel Aviv ! Un privilège.

Et pour ajouter une touche de magie à ce concert, Marc Fichel a invité une guest star : Gregory Benchenafi.

Réservation : culturaccess.com ou au 07 33 202 400

12 Décembre

Batsheva Production vous présente pour la toute première fois en Israël un concert artiste live totalement dédié à la musique de Jean-Jacques Goldman qui est l’un des plus grands auteurs compositeurs français de notre génération.

Les chansons seront interprétées par un plateau de trois chanteurs, dont un invité, Frédéric Lerner venu spécialement de Paris pour l’occasion.

Le concert live aura lieu au théâtre Gesher à Tel Aviv le 12 Décembre à 20H30

Réservation : www.isratickets.com ou au * 4539

16 Decembre :

Gala : cocktail, conférence et cinéma au profit d’enfants israéliens malades

Le film : LA PROMESSE DE L’AUBE (en français sous-titré en hébreu).

Nouvelle thérapie israélienne : guérir des enfants israéliens, leucémiques et diabétiques par le voyage ! Cette nouvelle thérapie a fait ses preuves en vue d’agir positivement sur le psychisme des enfants et de leur famille avec pour effet direct de leur forger un moral d’acier, accélérant leur guérison. Elle consiste, durant une semaine, à extirper de leur milieu hospitalier des jeunes enfants israéliens atteints de leucémie en phase de rémission et des enfants diabétiques insulino-dépendants.

Pour réussir la mise en place de ce voyage, rassurer ces enfants, et emmener – par avion – leurs mamans avec eux, Rotary Club Herzliya organise donc une soirée de Gala le 16/12 à 19h30 à la Cinémathèque d’Herzliya, dont tous les bénéfices permettront la réalisation de ce projet.

Réservation : sur culturaccess.com ou au 07 33 202 400

Du 30 Decembre au 3 Janvier

MICHEL BOUJENAH en tournée à Jérusalem – Netanya et Tel-Aviv

Puisqu’il n’avait pas envie de raconter sa vie, Michel Boujenah a décidé de l’imaginer.

Ce spectacle est une autobiographie touchante et fascinante. Michel Boujenah exprime toute l’étendue de son don d’observation et de son talent de conteur. Un moment de pur bonheur théâtral.

Réservation : sur culturaccess.com ou au 07 33 202 400

Rubrique réalisée par Yaël Sitbon/Yael Community