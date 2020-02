Même si Avigdor Lieberman s’imagine ne pas devoir tenir compte de ses électeurs ni de ses députés, il était intéressant de connaître les préférences de son électorat quant au futur gouvernement. L’institut Mesaker leur a posé la question et voici leurs réponses: à la question « Qui préférez-vous voir à la tête du prochain gouvernement », 57% ont répondu Binyamin Netanyahou et 43% Benny Gantz. Concernant la place d’Israël Beiteinou dans une coalition, ils sont 60% à préférer se joindre à une coalition de droite-orthodoxes et 39% à préférer voir leur parti rejoindre une coalition de centre gauche (plus laïque).

Ce n’est apparemment pas la direction que prend leur chef de parti…

Photo Flash 90