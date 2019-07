Question:

Cher Rav soit une h’ala cuite dans un four bassari:

Devient-elle elle-même bassari?

Faut-il attendre 6 heures, ou 3 heures ou 1 heure, (chacun selon sa coutume) après en avoir mangé pour pouvoir consommer un produit lacté?

Est-il permis de la consommer avec un produit lacté, par exemple de la beurrer ?

Réponse:

1)et 2) Une h’ala cuite dans un four bassari ne devient pas de ce fait elle-même bassari. En effet il y a tout lieu de penser que les dépôts résiduels de viande sur les parois du four ont été totalement calcinés avant l’enfournage de la h’ala en question. D’autre part, il est certain qu’en quantité celle-ci représente soixante fois plus que les éventuels résidus carnés ayant pu subsister au niveau du four. Par conséquent, il n’est nul besoin d’attendre si peu que ce soit après en avoir mangé pour pouvoir consommer un produit lacté.

3) Concernant la possibilité de consommer une h’ala cuite dans un four bassari préalablement dûment nettoyé, deux cas de figure se présentent à nous:

– Si le four est Ben Yomo, c’est-à-dire qu’il a été utilisé pour y cuire de la viande durant les dernières 24 heures, les avis sont partagés :

a) Selon le Rav Ovadia Yossef zatsa »l et de nombreux autres décisionnaires Séfaradim, il est permis a priori d’enfourner une h’ala dans ce four en sachant qu’elle sera consommée avec un produit lacté. b) Selon le Kaf Hah’ayim et le Rav Abba Chaoul zatsa »l, il est interdit a priori d’enfourner une h’ala dans ce four avec l’intention de la consommer avec un produit lacté. Cependant, si cette h’ala a été cuite dans un tel four, ils autorisent a postériori de la consommer avec un produit lacté. c) Selon les décisionnaires Achkénazim, elle ne pourra pas être consommée avec un produit lacté, sauf si elle est déjà entrée en contact avec ce dernier.

– Si le four n’est pas Ben Yomo, c’est-à-dire qu’il n’a pas été utilisé pour y cuire de la viande durant les dernières 24 heures, les avis sont ici encore partagés:

a) Bien évidemment en ce cas et a fortiori le Rav Ovadia Yossef zatsa »l et tous les autres décisionnaires Séfaradim précités, y compris le Kaf Hah’ayim et le Rav Abba Chaoul sont d’avis qu’ il est permis a priori d’enfourner une h’ala dans ce four en sachant qu’elle sera consommée avec un produit lacté. b) Selon les décisionnaires Achkénazim, si une h’ala a été cuite dans un tel four, il est permis a postériori de la consommer avec un produit lacté, bien qu’ils soient d’avis qu’a priori il est interdit de l’enfourner dans cette intention.

Il est important de préciser que ces règles valent pour tout autre cas semblable, par exemple la cuisson de pâtes destinées à être consommées avec du fromage dans une casserole bassari dûment nettoyée.

Rav Azriel Cohen Arazi

