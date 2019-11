Question :

Cher Rav, est-il interdit de marcher chez soi pieds nus ?

Réponse :

Le Rama (Ora’h ‘Hayim chap. 2 § 6) stipule : « On ne marchera pas pieds nus ». Cette Halakha se fonde sur l’enseignement suivant du Talmud (traité Chabat 129 : a) : « L’homme doit aller jusqu’à vendre les poutres de sa maison afin de pouvoir se procurer des chaussures ! », au sujet duquel Rachi écrit : « Car rien n’est plus méprisable que de marcher pieds nus sur la place publique ». Et le Talmud (traité Péssa’him 113 : b) de renchérir en affirmant que celui qui ne porte pas de chaussures aux pieds est l’objet d’un décret d’excommunication céleste.

Ceci dit, la question se pose à présent de savoir en quoi le fait d’aller pieds nus est-il considéré à ce point grave.

Selon le Michna Béroura (chap. 301 § 62) c’est parce que cela constitue une atteinte à la pudeur. C’est pour cette raison que le Eliah Rabba stipule que dans les pays chauds où la coutume est d’aller les pieds nus, rien n’interdit de le faire.

Le Maharcha (‘Hidouché Agadot sur Chabat 129 : b) pour sa part est d’avis que s’il est interdit d’aller pieds nus c’est afin de ne pas prendre le risque de s’enrhumer.

Le Roua’h ‘Hayim, quant à lui, avance trois autres raisons rendant compte de cet interdit. Selon la première, c’est afin d’éviter de se blesser au contact d’une ronce, d’une pierre, ou de se faire mordre par un serpent. Selon la seconde, c’est afin d’éviter d’entrer en contact direct avec un excrément ou toute autre matière douteuse, ce qui empêcherait de prier ou de réciter toute bénédiction dans l’état de propreté requis pour le faire. Selon la troisième se référant à la Kabala, la terre, suite à la faute de Adam le premier homme, ayant été maudite et frappée d’impureté, cette dernière se transmet à quiconque entre en contact direct avec elle, et c’est afin d’éviter cela qu’il est interdit d’aller pieds nus. Cependant, concernant cette dernière raison, le ‘Héssed LéAvraham affirme que cette malédiction d’impureté n’a pas frappé la terre d’Israël, et que par conséquent, si l’on ne s’en tenait qu’à elle, il devrait être permis de la parcourir pieds nus. Mais cela demeurera interdit pour toutes les autres raisons que nous avons recensées, au premier rang desquelles celles liées à la pudeur et au danger physique que présente le fait de marcher pieds nus, raisons qui conservent leur pertinence en Israël comme partout ailleurs.

Venons-en à présent à votre question. Il me semble qu’aucune des raisons évoquées plus haut ne justifie d’interdire de marcher chez soi pieds nus : ni la raison liée à la pudeur, dès lors qu’à l’exemple des pays chauds, nombreux sont les gens qui ont l’habitude de le faire, ni celle liée au danger physique qui est en la circonstance inexistant, ni non plus celle liée à l’impureté de la terre, dès lors qu’à votre domicile vos pieds sont au contact non pas de la terre elle-même mais d’un revêtement de sol.

Pour conclure, il vous est permis de marcher pieds nus chez vous, mais en aucun cas dans la rue.

Rav Azriel Cohen Arazi

