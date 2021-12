Vingt ans de publication du Ptit Hebdo, puis des magazines Mosaïques et LPH New, vingt ans et près de mille numéros créés avec passion et distribués à travers la communauté francophone d’Israël.

Après avoir vibré et fait vibrer (du moins, je l’espère) des dizaines de milliers de lecteurs à travers toutes ces pages d’information, d’espoir, de spiritualité, après tous ces messages d’unité, c’est d’un commun accord qu’Actualité Juive reprend le flambeau du magazine LPH New et du site lphinfo.com. Je cède donc avec confiance et sérénité la responsabilité de cette noble mission à Marc Eisenberg.

Les gagnants de cette passation ? Ce sont avant tout les abonnés de LPH New et ceux d’Actualité Juive, qui recevront désormais Actualité juive chaque semaine avant Shabbat, et LPH New en supplément mensuel. Actualité Juive et LPH New seront également distribués chez Steimatzky et Tsomet Sefarim, et l’on pourra les trouver chez les distributeurs.

Pour ma part, je compte poursuivre ce que j’ai entamé avec beaucoup de plaisir ces deux dernières années : l’organisation de séjours de vacances – AZ Vacances –, afin de conjuguer avec vous loisirs, sport, culture et spectacles. Par ailleurs, diplôme en poche, j’ai également déjà entamé ma nouvelle carrière de coach et de médiateur.

Si j’ai peur ? Négatif ! Au contraire, j’adore l’aventure, le changement – et avant tout, les êtres humains.

De la peine ? Un léger pincement au cœur, mais compensé par la réelle satisfaction d’avoir accompli un rêve – un rêve qui, avec l’aide de Dieu, va se poursuivre vers de nouveaux horizons.

Enfin, je tiens à dire MERCI.

Merci à vous toutes et à vous tous de toujours m’avoir suivi et accompagné dans mes folies journalistiques, événements en tout genre, rencontres du troisième type…

Merci, aussi, aux fidèles et dévoués journalistes, graphistes, distributeurs, commerciaux, fournisseurs, imprimeurs et compagnons de route que j’ai pu côtoyer, et qui ont soutenu avec cœur et professionnalisme toutes mes initiatives ces années durant.

Et avant tout, merci à vous, amis lecteurs !

C’est avec émotion et confiance que je vous écris ces lignes et vous dis à bientôt.

De tout cœur,

Avraham