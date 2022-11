La marine israélienne, le ministère israélien de la Défense et la société Rafael ont effectué un test d’interception avancé du système du Dôme de fer naval. Celui-ci est une configuration avancée du système de défense aérienne Dôme de fer et est exploité à partir du Missile naval ‘Oz’ de la Corvette de classe Sa’ar 6 ‘Magen’.

Dans le cadre du test d’interception, le système a été installé sur la corvette « Oz », la deuxième des quatre corvettes de missiles avancées reçues par la marine israélienne au cours des deux dernières années. L’opérationnalisation du système constitue une étape importante dans l’amélioration des capacités des corvettes.

Le test simulait des menaces réelles et incluait la détection et l’interception réussies de cibles par le système dans des scénarios difficiles. Le système du dôme de fer naval constitue un ajout significatif aux capacités de défense de la marine israélienne pour un large éventail de missions et garantit le maintien de la supériorité maritime régionale de l’État d’Israël.

Le succès du test est le fruit des efforts technologiques et d’ingénierie conjoints de la marine israélienne, de la Direction de la R&D du ministère de la Défense, de la société Rafael en tant qu’entrepreneur principal et développeur, d’Elta d’Israel Aerospace Industries en tant que radar. Le système opérationnel a été créé grâce à l’intégration de plusieurs systèmes différents, utilisant toutes les capacités opérationnelles qui seront utilisées par les marins de la marine israélienne.