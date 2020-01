Après plusieurs mois de blocage politique, le nouveau Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a réussi à former une coalition gouvernementale mais a dû pour cela faire alliance avec l’extrême gauche. L’un de ses quatre adjoints sera Pablo Iglesias Turrion, chef de file du parti Podemos, un personnage qui s’est distingué à plusieurs reprises par son antisémitisme. Les résultats des élections législatives du mois de novembre n’ont permis ni au PS ni au Parti populaire de former un gouvernement. Le PS ayant obtenu plus de voix que son principal adversaire conservateur, c’est Pedro Sanchez qui a été chargé de former un gouvernement mais en signant des alliances notamment avec le parti Podemos.

En 2018, lors d’une interview, Pablo Iglesias Turrion avait notamment dit: « Nous devons agir avec beaucoup plus de fermeté envers l’Etat illégitime d’Israël ». Il soutient le BDS et accuse Israël d’être un « Etat-apartheid ».

Photo Wikipedia